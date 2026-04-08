Salvini | ‘escludo piano per razionamento di carburante’

Il leader di un partito politico ha dichiarato che non sono allo studio piani per il razionamento di carburante né misure che prevedano la chiusura di scuole. La sua affermazione si riferisce a questioni di potenziali restrizioni o interventi governativi, specificando che attualmente non ci sono proposte ufficiali in merito. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a voci circolate recentemente su possibili interventi di questo tipo.

“Non è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi” Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del caro energia. Escluso il razionamento di carburante? “Sì, in questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione”, ha risposto Salvini escludendo dalla lista anche l’ipotesi di ricorrere allo smart working. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salvini: ‘escludo piano per razionamento di carburante’ Salvini indica la strada: "Escludo piano per il razionamento di carburante""Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi": perentorio Matteo Salvini... UE: al vaglio razionamento carburanteL'Unione europea deve prepararsi a una crisi energetica "di lunga durata" causata dalla guerra in Medio Oriente. Salvini in geopolitica: Caracciolo al confronto è un cronista di paese. Che genio, che statista! Salvini indica la strada: Escludo piano per il razionamento di carburanteNon c'è allo studio nessun piano nemmeno su chiusura scuole, uffici, fabbriche e negozi. Smart working? In questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione ... ilgiornale.it Salvini: 'Escludo un piano per il razionamento di carburante'Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi. (ANSA) ... ansa.it