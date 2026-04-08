Il leader di un partito politico ha dichiarato che al momento non ci sono piani per il razionamento del carburante, né si stanno considerando misure come la chiusura di scuole, uffici o attività commerciali. In una dichiarazione pubblica, ha precisato che non sono in corso discussioni su eventuali restrizioni legate alla fornitura di carburante o alla chiusura di strutture pubbliche e private. La posizione ufficiale viene comunicata in risposta a voci di possibili interventi di questo tipo.

“Non c’è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa estera sul tema del caro energia. Escluso il razionamento di carburante? “Sì, in questo momento non voglio neanche prenderlo in considerazione”. In un altro passaggio, nell’ora di domande riservate ai giornalisti stranieri, Salvini ha ribadito il suo no al ricorso allo smart working e alla didattica a distanza per le scuole. Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Divieto social per i minori, il ddl di FdI scongelato dopo 5 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima profezia di Salvini: “Razionamento carburante? Non lo prendo in considerazione, e no a smart working e didattica a distanza”

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