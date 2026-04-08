Salvato un rene nonostante due tumori | il ' miracolo' al Pineta Grande Hospital

Un intervento chirurgico complesso è stato portato a termine con successo presso il Pineta Grande Hospital, presso l’Unità di Urologia Robotica. La procedura ha riguardato l’asportazione di due tumori renali in un paziente con obesità severa, mantenendo integro il rene. La direzione dell’unità è affidata a un chirurgo specializzato, e l’operazione ha permesso di preservare l’organo nonostante la presenza di due neoplasie.