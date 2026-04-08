Salvato un rene nonostante due tumori | il ' miracolo' al Pineta Grande Hospital
Un intervento chirurgico complesso è stato portato a termine con successo presso il Pineta Grande Hospital, presso l’Unità di Urologia Robotica. La procedura ha riguardato l’asportazione di due tumori renali in un paziente con obesità severa, mantenendo integro il rene. La direzione dell’unità è affidata a un chirurgo specializzato, e l’operazione ha permesso di preservare l’organo nonostante la presenza di due neoplasie.
Presso l’Unità di Urologia Robotica diretta da Donato Dente è stato eseguito con successo un intervento ad elevata complessità: l’asportazione di due neoplasie renali in un paziente affetto da obesità severa, con completa preservazione dell’organo.“L’intervento rappresenta il primo caso in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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