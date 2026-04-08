Torna "A Mente libera", il progetto promosso da Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di scopo per le Politiche giovanili e l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, con l'obiettivo di contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicologico nella fascia di eta' compresa tra i 18 e i 30 anni. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Nel corso delle precedenti edizioni, il progetto ha coinvolto 17 sedi territoriali, raggiungendo circa 2.000 giovani e realizzando oltre 3.200 interventi, a testimonianza di una domanda crescente di ascolto e supporto. A partire dal 20 aprile prendera' il via la nuova fase operativa del servizio di ascolto e prevenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute: riparte a Roma progetto "A Mente libera" dedicato a benessere psicologico giovani

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