A Montereale il primo presidio scolastico dedicato al benessere psicologico degli adolescenti

A Montereale apre il primo presidio scolastico dedicato al benessere psicologico degli adolescenti. Il nuovo spazio vuole aiutare i ragazzi a parlare dei loro problemi, a ricevere supporto e a prevenire comportamenti a rischio. La scuola si impegna a offrire un punto di riferimento concreto in un territorio che sta affrontando un aumento di episodi di bullismo, comportamenti pericolosi e primi casi di abuso di alcol tra i giovani.

In un contesto territoriale segnato da un crescente disagio giovanile, tra episodi di bullismo, comportamenti a rischio e primi casi di abuso di alcol tra adolescenti emersi anche nel pordenonese, nasce un nuovo presidio educativo pensato per offrire ascolto, supporto e prevenzione.

