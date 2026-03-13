Ben…cammino | l’ASL Benevento promuove salute prevenzione e comunità attive

L’ASL Benevento ha avviato una campagna chiamata “Ben…cammino” con l’obiettivo di incoraggiare stili di vita più sani e ridurre la sedentarietà tra i cittadini. L’iniziativa si rivolge a tutta la comunità e prevede attività semplici, accessibili e inclusive per favorire il benessere e la partecipazione attiva delle persone. L’obiettivo è promuovere la salute attraverso il movimento quotidiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Promuovere stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e rafforzare il benessere delle comunità locali attraverso iniziative semplici, accessibili e inclusive. È questo l’obiettivo del progetto “Ben.cammino”, promosso dall’ ASL di Benevento nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione – Programma PP2 “Comunità Attive”, per il quale è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni della provincia. L’iniziativa punta all’ attivazione dei Gruppi di Cammino, attività gratuita rivolta in particolare alla popolazione adulta, soprattutto agli over 40, che prevede passeggiate organizzate lungo percorsi urbani o naturalistici individuati dalle amministrazioni comunali e guidate da volontari formati, i cosiddetti Walking Leader. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ben…cammino”: l’ASL Benevento promuove salute, prevenzione e comunità attive Articoli correlati Leggi anche: Giornata mondiale contro il cancro: l’Asl promuove la prevenzione Leggi anche: "Sentieri della Salute", a Monteforte Irpino la presentazione del progetto che promuove i gruppi di cammino Altri aggiornamenti su Ben cammino l'ASL Benevento promuove... Discussioni sull' argomento Salute in Piazza, iniziative dell'Asl CN2 riparte con dieci nuovi appuntamenti itineranti; La camminata per Me e Te si allarga anche a Villafranca. Ben…cammino: l’ASL Benevento promuove salute, prevenzione e comunità attivePromuovere stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e rafforzare il benessere delle comunità locali attraverso iniziative semplici, accessibili e ... vivitelese.it Asl TO3. A Pinerolo il progetto Ben vivere dedicato ai dipendentiI dipendenti riceveranno un questionario per valutare la condizione basale sul rischio metabolico e gli stili di vita. Una seconda fase prevede l’attivazione di laboratori sul benessere psicofisico. quotidianosanita.it Purtroppo vedo colleghi (e non solo colleghi), ben poco informati, che continuano a dire: «Io voto SÌ perché anche Falcone e Borsellino erano per la separazione delle carriere» oppure «Anche la sinistra voleva la separazione delle carriere, e ora è contraria!» - facebook.com facebook Netflix compra la società di Ben Affleck per 600 milioni di dollari. Hollywood sdogana l'intelligenza artificiale x.com