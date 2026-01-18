tutti sul track della salute per un check up gratis

Domani, dalle 10 alle 18 in piazza Campello, sarà possibile effettuare un check-up gratuito grazie al Truck della Salute. Questa iniziativa, promossa da Ospedale Niguarda, Vigili del Fuoco, in collaborazione con Asst Valtellina e Alto Lario, offre un’occasione per monitorare il proprio stato di salute. Un'opportunità accessibile a tutti per prendersi cura del proprio benessere in modo semplice e senza costi.

Un check up a costo zero. Dalle 10 alle 18, domani, in piazza Campello vi sarà questa opportunità grazie alla presenza del Truck della Salute, iniziativa di legacy olimpica promossa da Ospedale Niguarda e Vigili del Fuoco, in collaborazione con Asst Valtellina e Alto Lario. Sondrio è la prima delle quattro tappe valtellinesi: seguiranno Sondalo, il 21 gennaio, Bormio il 23 e Livigno, il 25. "Per Sondrio è un piacere ospitare il Truck della salute - afferma l’assessore alla Protezione civile Lorena Rossatti -: come Comune abbiamo condiviso da subito il progetto, garantendo la nostra piena collaborazione e il supporto logistico agli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

