Mel Gibson a Matera riprese iniziate per La Resurrezione di Cristo | le location scelte

Mel Gibson si trova a Matera, dove sono iniziate le riprese di La Resurrezione di Cristo, sequel de La Passione di Cristo. La scelta della città lucana deriva dalla volontà di riprodurre fedelmente i luoghi dell’originale del 2004, che aveva riscosso grande successo. Le scene si girano tra i Sassi e le chiese antiche, offrendo un’ambientazione suggestiva e autentica. Le riprese si svolgono sotto la guida del regista, che desidera mantenere intatta l’atmosfera sacra e intensa del racconto. La produzione punta a coinvolgere anche comparse locali.

Come già anticipato, il sequel de La Passione di Cristo verrà girato prevalentemente in Italia, negli stessi luoghi in cui era stato ambientato il film originale del 2004 Mel Gibson si trova a Matera, dove sono appena iniziate le riprese de La Resurrezione di Cristo, sequel del kolossal di successo sulla vita e la morte di Gesù uscito nel 2004, ovvero La Passione di Cristo. In quali luoghi girerà la troupe Il regista e la sua troupe si concentreranno esclusivamente sul Parco della Murgia Materana, senza allestimenti scenografici invasivi. I siti coinvolti saranno anche il Belvedere di Murgia Timone e alcune aree panoramiche della che saranno individuate nel corso della fase realizzativa.