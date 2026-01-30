Il Salone del Mobile 2026 vince sulle turbolenze internazionali e attira 1.900 espositori | Attrattività e forza sui mercati

Nonostante le tensioni internazionali, il Salone del Mobile di Milano si conferma un appuntamento importante. Alla fine di gennaio, quasi 1.900 espositori da tutto il mondo si preparano a partecipare, dimostrando che l’evento resta forte e attrattivo. Gli organizzatori sottolineano che, anche in un periodo di incertezza, il salone mantiene la sua capacità di attirare visitatori e operatori, confermando il ruolo di Milano come capitale del design.

Milano, 30 gennaio 2026 – “N onostante una situazione di grande incertezza internazionale, gli operatori da tutto il mondo arriveranno al Salone del Mobile, arriveranno a Milano e questo è il nostro impegno costante”. Maria Porro, presidente del Salone del Mobile lo dice forte e chiaro, presentando la 64esima edizione della manifestazione che si terrà dal 21 al 26 aprile nei padiglioni della Fiera di Milano-Rho. MARIA PORRO PRESIDENTE SALONE DEL MOBILE Il grande ritorno . Al centro l’atteso ritorno delle Biennali Cucina e Bagno. Sono oltre 1.900 gli espositori, il 36,6% dall’estero, che provengono da 32 Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È stata annunciata la data ufficiale del Salone del Mobile 2026.

