Design Week Brera lancia il passaporto digitale del Fuorisalone

Da aprile 20 al 26, Milano ospiterà la Design Week, un evento che coinvolgerà quartieri, palazzi storici e showroom della città. Durante questa settimana, il Fuorisalone lancerà il passaporto digitale, uno strumento che permetterà ai visitatori di accedere a diverse iniziative e esposizioni. La manifestazione riunisce creativi e aziende del settore, trasformando Milano nel centro internazionale del design.

Milano si prepara alla settimana più creativa dell’anno. Dal 20 al 26 aprile la città tornerà al centro della scena internazionale con la Milano Design Week, appuntamento che ogni primavera trasforma quartieri, palazzi storici e showroom in un grande laboratorio diffuso di idee. Accanto al Salone del Mobile in fiera, sarà ancora una volta il Fuorisalone ad animare le strade della città con centinaia di eventi, installazioni e mostre. E proprio dal circuito del Brera Design District arriva una delle principali novità dell’edizione 2026: il debutto del Fuorisalone Passport, il primo passaporto digitale pensato per semplificare l’accesso agli eventi. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Design Week, Brera lancia il passaporto digitale del Fuorisalone Articoli correlati Fuorisalone di Brera. Il tema "Essere progetto" e il ponte con la città. Il design come laboratorioMILANO "Essere Progetto" è il tema scelto per l’edizione 2026 del Fuorisalone che anima i quartieri dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il... Design Week, arriva il Fuorisalone Passport per evitare le code: come funzionaIl Fuorisalone dice ‘no’ alle file chilometriche e lancia una novità per la prossima edizione. Tutto quello che riguarda Design Week Discussioni sull' argomento Design week, conto alla rovescia per il Fuorisalone. A Brera debutta il passaporto digitale, al Corriere la città delle idee di Cucinella; Fuorisalone di Brera Il tema Essere progetto e il ponte con la città Il design come laboratorio. Design week, conto alla rovescia per il Fuorisalone. A Brera debutta il passaporto digitale, al «Corriere» la città delle idee di CucinellaTimori per gli scenari internazionali. Dopo due anni in Brianza, Alcova torna in città, all’ospedale militare a Inganni. Tra le installazioni più attese, quella interattiva firmata dal brand Stark al ... milano.corriere.it La Design Week in Brera: guida agli eventi da non perdereLo show di Dimorestudio per Loro Piana, le sperimentazioni con il bambù di Gucci e la coinvolgente libreria di Es Devlin alla Pinacoteca: come orientarsi tra gli oltre 200 appuntamenti in programma ... living.corriere.it Presentati il Fuorisalone 2026 e la Brera Design Week: a Milano oltre mille eventi diffusi, mentre il tema "Essere Progetto" riporta al centro il design come processo creativo - facebook.com facebook