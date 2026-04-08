Salone del Mobile Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in Italy

Intesa Sanpaolo conferma il proprio ruolo come partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano, sostenendo le imprese attive nel settore del design e del sistema casa. In occasione dell’evento, ha organizzato un incontro dedicato a “Design e made in Italy”, rivolto alle aziende del settore. Questa iniziativa si inserisce nella strategia della banca di supporto alle imprese italiane legate al settore del mobile e del design.

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano, rinnova il proprio impegno a fianco delle imprese del design e del sistema casa con l’incontro: ‘Design e made in Italy. Il supporto di Intesa Sanpaolo all’impresa italiana e alla visione creativa sulla scena globale’, in programma oggi alle ore 17.30 al museo di Intesa Sanpaolo, le Gallerie d’Italia-Milano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di supporto che la banca porta avanti da anni per il settore del design e più in generale per il made in Italy, una filiera composta da migliaia di Pmi che rappresentano un’eccellenza produttiva e creativa riconosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in Italy Leggi anche: Design, il Salone del Mobile a Hong Kong con Art Basel Leggi anche: Design, il Salone del Mobile disegna il futuro del progetto Argomenti più discussi: Blocco bonifici dal 2 al 6 aprile: cosa succede?; Vinitaly 2026- Barletta presente alla fiera nazionale. Salone del Mobile, Intesa Sanpaolo supporta il design e il made in ItalyRinnovato il sostegno alle imprese. Appuntamento oggi alle ore 17.30 alle Gallerie d'Italia-Milano e poi nel corso della manifestazione. L'impegno della banca con il Programma sviluppo filiere per tut ... lapresse.it Intesa Sanpaolo è partner del Salone del Mobile.Milano: oggi alle Gallerie d’Italia l’incontro sul futuro del designBarrese (Intesa Sanpaolo): Il Design è storicamente uno degli elementi più forti per proiettare all’estero il saper fare italiano e comporta una stretta connessione tra cultura ed economia, con impat ... affaritaliani.it Di @mariannagulli_ | Mancano pochi giorni all’apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa. Ma se il design è protagonista nelle strade, il vero ‘capolavoro’ lo firmano i listini de - facebook.com facebook A Matter of Salone, la 64° edizione del Salone del Mobile di Milano, luogo d'incontro per eccellenza per il mondo del design e del progetto sarà aperta al pubblico dal 25 al 26 aprile negli spazi di Rho Fiera! 25-26 aprile 2026 | Milano, Rho Fiera Biglietti x.com