Safari umani a Sarajevo l'80enne indagato | Andavo in Bosnia per lavoro non per cacciare

L’80enne Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano nel caso dei “safari umani” a Sarajevo. L’uomo ha spiegato di andare in Bosnia per motivi di lavoro e non per uccidere animali. La sua posizione si aggiunge alle indagini sulla serie di episodi che stanno facendo discutere in Italia.

Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano per i cosiddetti "safari umani" di Sarajevo. L'80enne verrà interrogato il 9 febbraio e ha detto di non essere "preoccupato". Inchiesta sui cecchini del weekend, accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra: indagato un 80enne. Si vantava: Facevo la caccia all'uomo; Il camionista accusato per safari umani a Sarajevo: Così mi faranno morire; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L'accusa: Sparava a civili inermi; Il safari umano di Sarajevo. Un grande cancello di ferro battuto chiuso protegge da un paio di giorni il cortile su cui si affaccia la casa di Giuseppe Vegnaduzzo, il pensionato 80enne finito nell'inchiesta choc. Un'indagine che riporta alla luce uno degli aspetti più oscuri del conflitto nei Balcani e chiama in causa anche l'Italia. Nell'inchiesta "Safari umani", coordinata dalla Procura di Milano, salgono a cinque gli indagati accusati di aver partecipato a spedizioni a Sarajevo.

