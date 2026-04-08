Un uomo di 62 anni è stato fermato dai Carabinieri sulla costa jonica con l’accusa di aver tentato di rapinare e di aver provocato lesioni a un sacerdote in pensione. L’episodio si è verificato in una zona frequentata da persone del luogo, e le forze dell’ordine hanno immediatamente intervenuto per arrestare l’indagato. La vittima, che ha riportato ferite, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un 62enne è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali ai danni di un sacerdote in una località della costa jonica, in provincia di Taranto. L’uomo è stato fermato in flagranza dopo essere stato riconosciuto dalla vittima e rintracciato presso la propria abitazione. L’episodio è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno fornito i dettagli dell’operazione e delle indagini in corso. La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la notte di qualche giorno fa si è verificato un grave episodio all’interno dell’abitazione di un sacerdote in pensione, residente in una località della costa jonica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sacerdote in pensione vittima di rapina e lesioni a Taranto, 62enne arrestato

Aggredisce sacerdote in casa per denaro, arrestato un 62enneTarantini Time QuotidianoNotte movimentata nei giorni scorsi in una località della costa jonica, dove i Carabinieri della locale Stazione sono...

Arrestato dopo truffa ad anziana: accuse di rapina e lesioniTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del contrasto del fenomeno delle truffe alle persone anziane, la Polizia di Stato in collaborazione con...

Sacerdote in pensione vittima di rapina e lesioni a Taranto, 62enne arrestatoUn 62enne è stato arrestato dai Carabinieri sulla costa jonica per tentata rapina e lesioni a un sacerdote in pensione. virgilio.it

Aggredisce anziano sacerdote in casa per derubarlo. Arrestato dai carabinieriHa aggredito un sacerdote nella sua abitazione con l'obiettivo di derubarlo. Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri. Notte movimentata quella di qualche giorno fa ... quotidianodipuglia.it