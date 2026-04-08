Aggredisce sacerdote in casa per denaro arrestato un 62enne

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un sacerdote nella sua abitazione per cercare di ottenere del denaro. L'episodio si è verificato in una località della costa jonica, durante una notte che ha visto una certa movimentazione. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno portato a termine l'arresto, che si è concluso con il trasferimento dell’uomo in camera di sicurezza.

Tarantini Time Quotidiano Notte movimentata nei giorni scorsi in una località della costa jonica, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti arrestando in flagranza un 62enne del posto, ritenuto presunto responsabile di tentata rapina e lesioni personali ai danni di un sacerdote in pensione. L’episodio si è consumato all’interno dell’abitazione della vittima, che ha allertato le forze dell’ordine dopo essere stata aggredita. In base a una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato dal sacerdote chiedendo del denaro. Di fronte al rifiuto, il 62enne avrebbe reagito con violenza, tentando di sottrarre il portafoglio e spintonando la vittima fino a farla cadere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aggredisce sacerdote in casa per denaro, arrestato un 62enne Roma: aggredisce e minaccia compagna davanti a figlio, arrestato 62enne a PrimavalleI carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di un uomo di 62 anni, un romano già noto alle forze dell’ordine, accusato... Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni: arrestato a Roma un 62enneAncora un grave episodio di maltrattamenti in famiglia , ancora un episodio di violenza contro una donna.