Arrestato dopo truffa ad anziana | accuse di rapina e lesioni

Un giovane è stato arrestato dopo aver commesso una truffa e una rapina ai danni di una persona anziana. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno coordinato le operazioni di arresto, che ha portato anche a contestare lesioni all’anziana coinvolta. L’indagine rientra nelle attività di contrasto ai reati contro le persone più vulnerabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del contrasto del fenomeno delle truffe alle persone anziane, la Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha tratto in arresto un giovane resosi autore di rapina, truffa aggravata e lesioni ai danni di persona anziana. Nel dettaglio, la mattina del 23 marzo scorso, a seguito di segnalazione giunta dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri riguardante una truffa perpetrata con la tecnica della telefonata dal finto Maresciallo dei Carabinieri, e successivo investimento con auto di una donna anziana, due equipaggi della Polizia Stradale in servizio di vigilanza in ambito autostradale intercettavano il veicolo segnalato, il cui conducente corrispondeva alla persona descritta nella denuncia prodotta dall’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arrestato dopo truffa ad anziana: accuse di rapina e lesioni Articoli correlati Trani, accusa: tentata truffa del pacco ad un’anziana, arrestato 26enne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani hanno arrestato in... Condannato per una rapina con lesioni a Torino: arrestato a Ponte Lambro dopo la sentenza definitivaLa polizia lo ha rintracciato nella sua abitazione nel tardo pomeriggio del 9 marzo. Approfondimenti e contenuti su Arrestato dopo Temi più discussi: Arrestato per associazione a delinquere dopo oltre dieci anni dalle truffe: 42enne in manette; Aragona, truffa del finto carabiniere. Un arresto - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; Portano via tremila euro ad un'anziana: truffatori arrestati a Orsogna; Truffa un ambulante con il pretesto di cambiare delle banconote a Fiorenzuola d'Arda, arrestato un 20enne. Finto carabiniere tenta truffa ad anziani, viene scoperto e arrestatoHa tentato la truffa del finto carabiniere, ma una volta a casa della vittima è stato scoperto da quest'ultima e dalla collaboratrice domestica presente, così si è impossessato con la forza di gioiell ... ansa.it Si finge Carabiniere e tenta una truffa ad una anziana: arrestato un 43enneNuovo tentativo di truffa ai danni di un’anziana sventato dalla Polizia di Stato a Brescia. Un uomo di 43 anni è stato arrestato mentre stava per mettere a segno il raggiro fingendosi un Carabiniere A ... brescia.corriere.it Sky tg24. . Tiger Woods è stato arrestato a Jupiter Island, in Florida, dopo aver perso il controllo dell'auto durante un sorpasso, urtando un camion e ribaltandosi. L'ex numero uno del golf è risultato negativo all'alcoltest, ma ha rifiutato ulteriori accertamenti. Le - facebook.com facebook Tiger Woods arrestato dopo un incidente stradale in Florida x.com