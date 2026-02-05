Teleclubitalia Awards Premio la mela d’oro stasera la cerimonia di premiazione ad Aversa

Questa sera ad Aversa si svolge la cerimonia dei Teleclubitalia Awards “Premio la mela d’oro”. La serata premia le persone e le storie che si sono fatte notare nei campi del lavoro, del sociale, della cultura e del digitale. L’emittente ha già annunciato i nomi dei vincitori e l’evento si aspetta una grande partecipazione.

Nel corso della serata saranno consegnati alcuni premi speciali. Il Premio alla Memoria sarà conferito al maestro Roberto De Simone, che ha saputo elevare il dialetto popolare trasformando in opera teatrale la celebre fiaba di Giambattista Basile La gatta Cenerentola. Al maestro Peppe Vessicchio sarà invece assegnato il Premio alla Carriera per la sua lunga attività musicale e per essere diventato una delle icone del Festival di Sanremo. Il Premio alla Carriera sarà inoltre conferito all’artista giuglianese Gerardo Di Fiore, noto per le sue sculture realizzate con materiali particolari. Non mancheranno momenti a sorpresa con ospiti musicali e d’intrattenimento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Teleclubitalia Awards “Premio la mela d’oro”, stasera la cerimonia di premiazione ad Aversa Approfondimenti su Aversa Premio TeleClubItalia Awards 2026: al teatro Cimarosa di Aversa torna il Premio “La Mela d’Oro” Questa sera al teatro Cimarosa di Aversa si svolge l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il premio che riconosce le eccellenze della Campania. TeleClubItalia Awards 2026: torna il Premio “La Mela d’Oro” nel segno dell’eccellenza e della memoria A Napoli e in tutta la Campania si prepara la festa per l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Aversa Premio Argomenti discussi: TeleClubItalia Awards 2026: torna il Premio La Mela d’Oro nel segno dell’eccellenza e della memoria; Lavoro e occupazione, confronto in Regione con i sindacati; ATTUALITÀ. TeleclubItalia Awards 2026: al Cimarosa di Aversa torna il Premio La Mela d’Oro; I NUMERI CHE SMONTANO LA FAVOLA DI CONTE IL LOGORATORE di Dario Maiorino. Teleclubitalia Awards 2025, Borrelli è il personaggio dell'annoIl Teatro Lendi di Sant'Arpino ha ospitato la decima edizione dei Teleclubitalia Awards, l'evento che ogni anno celebra le eccellenze del territorio campano. Un riconoscimento importante, assegnato ... ansa.it Torna l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il prestigioso Premio “La Mela d’Oro” 2026 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.