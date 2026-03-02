Durante la cerimonia degli Actor Awards 2026, Harrison Ford, attore di 83 anni noto per il suo carattere riservato, ha rivelato un lato inaspettato, sciogliendosi in un pianto liberatorio. La manifestazione si è svolta domenica 1 marzo e ha visto Ford, noto per la sua celebre figura di Indiana Jones, mettere da parte la corazza simbolica della sua carriera per un momento di profonda emozione.

L'attore, 83 anni, riceve il Premio alla Carriera e si commuove ricordando gli inizi e ringraziando la compagna di vita. Un momento di rara vulnerabilità che ha commosso Hollywood Harrison Ford come non l'avete mai visto. L'attore, 83 anni, noto per il suo carattere spesso burbero e schivo, si è sciolto in un pianto liberatorio durante la cerimonia degli Actor Awards 2026 (fino al 2025 SAG Awards, assegnati dal sindacato degli attori), svoltasi domenica 1 marzo. L'occasione era di quelle speciali: il conferimento del prestigioso Premio alla Carriera (Life Achievement Award), consegnatogli dall'amico e collega Woody Harrelson.

© Iodonna.it - L'eterno Indiana Jones ha messo da parte la sua celebre corazza agli Actor Awards durante la cerimonia per il Premio alla Carriera

