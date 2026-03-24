Inter News 24 Reja, l’ex tecnico azzurro vede il campionato riaperto dopo il rallentamento dell’Inter e punta su calendario e morale.. La lotta per il vertice si accende e i recenti passi falsi della capolista ridanno speranza alle inseguitrici. Edoardo Reja, profondo conoscitore della piazza partenopea con le sue 164 panchine all’ombra del Vesuvio, ha analizzato ai microfoni del Mattino l’attuale momento della Serie A. Secondo l’allenatore goriziano, il distacco ridotto e il ko nel derby hanno rimescolato le carte, rendendo il finale di stagione una vera incognita per gli uomini di Cristian Chivu. « Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Reja crede nel ritorno del Napoli per lo Scudetto: «Il pareggio dell’Inter ti dice che il campionato non è chiuso. Calendario alla mano dico…»

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Tutto quello che riguarda Reja crede

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