Inter News 24 Zazzaroni, l’analisi del direttore del Corriere dello Sport: le difficoltà dell’Inter e il pareggio di campionato contro la Fiorentina. Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento del campionato dopo il pareggio tra Fiorentina e Inter, mettendo in risalto le fragilità della capolista e i meriti delle inseguitrici. Il giornalista ha sottolineato come la squadra di Cristian Chivu stia vivendo un momento di appannamento concreto, al di là dei calcoli matematici sulla classifica: «i ragionamenti che riguardano l’Inter sul +6 sul Milan e sul +7 sul Napoli sono d’aria, al momento, di concreto c’è solo la flessione di risultati della squadra di Chivu». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni punge l’Inter: «Senza Lautaro è un’altra cosa e dietro balla la macarena. Su Milan e Napoli dico…»

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