Sutera Sicilia riscopre il Carnevale | festa in due piazze tra tradizione e ritorno alla normalità

Sutera, nel cuore della Sicilia, ha deciso di riaccendere il Carnevale dopo anni di inattività, portando in piazza carri allegorici e maschere tradizionali. La comunità si riunisce per rivivere una festa che rappresenta un momento di svago e di riappropriazione delle proprie radici, mentre le strade si riempiono di colori vivaci e musica dal vivo.

Sutera riscopre il Carnevale: tra tradizione, comunità e un'isola in cerca di normalità. Sutera, nel cuore del Vallone in provincia di Caltanissetta, si prepara a celebrare il ritorno del Carnevale, un evento che colorerà le vie del borgo con musica, allegria e un rinnovato senso di comunità. Le festività prenderanno il via sabato 14 febbraio con un raduno in Piazza della, per poi proseguire martedì 17 febbraio, consolidando una tradizione secolare. Un'esplosione di colori e suoni nel cuore del paese. Il Carnevale di Sutera rappresenta un appuntamento atteso sia dai residenti che dai visitatori, un momento di svago e condivisione che rafforza l'identità culturale del paese.