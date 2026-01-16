I giovani ciceroni del Liceo classico guidano le visite alla Pinacoteca comunale

Sabato 31 gennaio, la Pinacoteca comunale di Cesena ospita nuovamente le visite guidate del ciclo ‘Tracce del Seicento’, condotte dai giovani ciceroni del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’. Le visite si terranno alle ore 16 e alle ore 17.30, offrendo un’occasione per conoscere le opere d’arte del Seicento attraverso l’interpretazione degli studenti. Un percorso di approfondimento accessibile a tutti gli appassionati di storia e cultura.

Sabato 31 gennaio, alle ore 16 e alle ore 17.30, torna la rassegna ‘Tracce del Seicento’, il ciclo di visite guidate alla Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini 26) a cura degli studenti del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’. Protagonista dell’incontro sarà il dipinto ‘Estasi di San Guarino’ di Giovan Battista Razzani, che verrà raccontato e interpretato dagli studenti attraverso un percorso guidato arricchito dalla lettura dell’opera. Il progetto ‘Tracce’, avviato lo scorso dicembre dal Liceo classico in collaborazione con il Servizio Musei e Gallerie del Comune, nasce con l’obiettivo di valorizzare la Pinacoteca comunale e il patrimonio artistico in essa custodito, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni culturali e territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: "Giornate FAI per le scuole", visite esclusive a cura degli apprendisti ciceroni

Leggi anche: Dalla Pinacoteca alla Mole: un Natale d'arte tra mostre, visite guidate e attività

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Seconda prova, al classico c'è Cicerone. Allo scientifico studio di funzioni - Proposto un brano tratto da un dialogo di Cicerone, “Laelius De Amicitia”. rainews.it

Maturità, seconda prova: Cicerone al Classico, funzione e citazione di Cartesio allo Scientifico - 30 la seconda prova scritta dell'esame di maturità riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. unionesarda.it

Maturità, Cicerone re del Classico. Costarelli: "Una prova che poteva essere svolta da tutti" - “Sentiti i professori di disciplina, un testo possibile, non particolarmente difficile”. iltempo.it

Liceo Leonardo Giarre. Iyaz · Replay. Gli studenti dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre scendono in campo per la bellezza Il 21 e 22 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, saranno Apprendisti Ciceroni e guideranno visitatori e turisti alla scoperta dei - facebook.com facebook