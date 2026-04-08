Ryanair ha annunciato una revisione della rete di voli in Europa per l'estate 2026, che comporta cancellazioni su alcune rotte. L'azienda ha indicato che i tagli riguardano specifici Paesi, senza fornire dettagli sui motivi. La decisione interessa diverse destinazioni, e i passeggeri coinvolti sono invitati a verificare lo stato dei propri voli e a contattare direttamente la compagnia per ulteriori informazioni.

Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2026 Ryanair ha avviato una revisione della propria rete europea per l'estate 2026, con tagli mirati in diversi Paesi. Intanto, sul settore pesa anche l'incognita dei costi del carburante legati alle tensioni internazionali. Ecco cosa sappiamo finora e cosa cambia per i passeggeri. Quali rotte sono state cancellate Secondo quanto riportato da Euro Weekly News e ripreso da testate italiane, i tagli riguardano soprattutto scali minori e tratte considerate meno redditizie. Le modifiche variano per paese. Spagna. Chiude la base di Santiago de Compostela. Risultano eliminati i collegamenti per Asturie e Vigo, con riduzioni anche su Santander, Saragozza, Valladolid e Jerez. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ryanair cancella voli in Europa: quali rotte sono coinvolte e cosa fare

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