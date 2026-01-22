zelenskyj evoca delle discussioni trilaterali tra ucraina russia e stati uniti

Il 22 gennaio, al termine di un incontro con Donald Trump a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato l’avvio di discussioni trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, previste questa settimana negli Emirati Arabi Uniti. La notizia sottolinea l’importanza di un dialogo diretto tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare soluzioni alle tensioni in atto e promuovere un confronto costruttivo sulla situazione regionale.

“Penso che il primo incontro trilaterale si svolgerà tra domani e dopodomani”, ha dichiarato, aggiungendo che “i russi devono essere pronti a fare compromessi”. Zelenskyj non ha precisato come si svolgeranno i colloqui, né se i rappresentanti ucraini e russi discuteranno direttamente. Al termine dell’incontro Trump ha invece esortato la Russia a mettere fine al conflitto. “La guerra deve finire”, ha dichiarato il presidente statunitense ai giornalisti che gli chiedevano di mandare un messaggio al suo collega russo Vladimir Putin. Zelenskyj ha affermato che il dialogo con Trump “non è mai semplice”, sottolineando però che i documenti relativi all’accordo per mettere fine alla guerra “sono quasi pronti”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

