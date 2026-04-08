RUFA ON SCREEN 2026 | Giovani Talenti al Cinema Aquila

È stata annunciata la rassegna cinematografica “RUFA ON SCREEN 2026”, dedicata alle produzioni audiovisive realizzate da studenti e alumni dell’istituto. L’evento si svolgerà al Cinema Aquila e presenterà una selezione di lavori realizzati negli ultimi anni. La manifestazione offre uno spazio per la proiezione di cortometraggi e film, coinvolgendo giovani talenti nel panorama cinematografico locale.

Cosa: “RUFA ON SCREEN 2026”, la rassegna cinematografica dedicata alle opere audiovisive di studenti e alumni. Dove e Quando: Presso il Nuovo Cinema Aquila a Roma (quartiere Pigneto), dal 14 al 16 aprile 2026. Perché: Un’opportunità per esplorare gratuitamente il cinema del futuro tra cortometraggi, documentari e innovazioni visive, incontrando grandi professionisti del settore. La capitale italiana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi per la creatività emergente nel settore audiovisivo. La RUFA – Rome University of Fine Arts, prestigiosa istituzione accademica inserita nel gruppo Plena Education, annuncia il ritorno della rassegna dedicata ai talenti di domani. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - RUFA ON SCREEN 2026: Giovani Talenti al Cinema Aquila Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del... Leggi anche: Matinée Galvani all'Ariston: giovani talenti celebrano il cinema