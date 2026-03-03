Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di Viareggio

Giovani talenti provenienti dall’Aquila Montevarchi e dal Terranuova Traiana partecipano al Torneo di Viareggio. Tra i giocatori coinvolti ci sono il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri, entrambi protagonisti delle rispettive squadre. La manifestazione si svolge nelle località di Viareggio, con numerose squadre italiane e straniere che si sfidano sul campo. La competizione attira l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di calcio giovanile.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del Terranuova Traiana, sono stati convocati nella Rappresentativa Under 18 di Serie D che prenderà parte alla 76ª edizione del Torneo di Viareggio, in programma dal 9 al 23 marzo 2026. Figurano tra i 23 selezionati dal commissario tecnico Giuliano Giannichedda. Un risultato di grande rilievo per la società montevarchina, l’unica a poter contare su due propri tesserati nell’elenco ufficiale, ma anche per la società terranuovese. Il Torneo di Viareggio – Coppa Carnevale, noto anche come Viareggio Cup, è uno dei tornei giovanili di calcio più antichi e prestigiosi al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

