Fa la spesa al supermercato le rubano il cellulare | marito e moglie smascherati dalle telecamere

Un uomo e una donna sono stati smascherati dalle telecamere di sorveglianza mentre cercavano di rubare il cellulare di un’anziana al supermercato. La coppia si è avvicinata di soppiatto alla donna, intenta a fare la spesa, e le ha strappato il telefono dalla borsa. La scena è stata catturata dalle telecamere di sicurezza, che hanno permesso di identificare subito i responsabili.

Si sarebbero avvicinati di soppiatto a un'anziana donna, intenta a fare la spesa, per sfilarle dalla borsa un cellulare. I carabinieri hanno denunciato per furto una coppia in relazione a un episodio avvenuto lo scorso 20 dicembre all'interno di un supermercato di Carini.La vittima, come.

