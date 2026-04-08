Ruba e tenta la fuga spintonando la responsabile | paura al centro commerciale

Un uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di uscire da un centro commerciale con della merce rubata. Alla vista delle guardie, ha tentato di scappare spintonando la responsabile del negozio per ostacolare l’intervento. L’episodio ha causato momenti di tensione all’interno del centro commerciale, mentre le forze dell’ordine intervenivano per bloccare il soggetto e recuperare la merce.

È stato sorpreso mentre cercava di uscire dal negozio con merce rubata e, per guadagnarsi la fuga, ha spintonato la responsabile dell’attività. Per questo un 19enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ruba in un negozio e tenta la fuga: arrestata 27enneTentato furto nella giornata di sabato 7 marzo all'interno della Rinascente di via Italia a Monza.

Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestatoSi è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno...

Temi più discussi: Ruba al COIN di Corso Magenta con un complice e tenta la fuga. Rinvenuti anti-taccheggi riconducibili a pregressi furti. Polizia di Stato arresta pregiudicata straniera.; Ruba al supermercato del Città Fiera e tenta la fuga: arrestato; Ruba una bici dal park dell’Ospedale e tenta di rivenderla al marito della vittima: denunciato; Ruba un’auto e tenta la fuga, bloccato dalla polizia - POP.

Ruba una bici nel parcheggio dell'ospedale e tenta di rivenderla, poi la sorpresa. L'acquirente è il marito della donna derubata: denunciato un uomoPADOVA - Un cittadino straniero è stato denunciato per ricettazione. L'uomo senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, ieri mattina, lunedì 6 aprile, ... ilgazzettino.it

Ruba valigia in treno. I carabinieri bloccano la sua fuga alla Stazione di Vallo ScaloRuba una valigia su un treno proveniente da Milano e poi tenta la fuga alla Stazione di Vallo Scalo ma viene bloccato. E’ quanto accaduto ieri quando un giovane, dopo aver rubato il bagaglio di una ... ondanews.it

Ruba al centro commerciale e spintona la Guardia giurata, viene arrestato dai Carabinieri - facebook.com facebook

Ruba cibo e profumi, poi spintona il vigilante: arrestato dai carabinieri x.com