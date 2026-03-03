Coppa Italia l’Atalanta contro la Lazio a Roma | torna a disposizione Ahanor

L’Atalanta affronta la Lazio mercoledì 4 marzo all’Olimpico di Roma nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra bergamasca torna a disposizione Ahanor, mentre prosegue il suo impegnativo tour de force in tutte le competizioni. La sfida si gioca in una cornice di grande attesa tra due club qualificati per questa fase del torneo.

SFIDA ALLA LAZIO. Prosegue il tour de force dell’Atalanta, unica squadra di Serie A ancora in lizza in tutte le competizioni: mercoledì 4 marzo all’Olimpico di Roma andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio. L’Atalanta inizia l’assalto alla finale di Coppa Italia: mercoledì 4 marzo alle 21 all’Olimpico di Roma affronta la Lazio nell’andata delle semifinali (diretta su Italia 1). I nerazzurri inseguono la quarta finale dal 201819 per riprovare a conquistare il trofeo 63 anni dopo il trofeo alzato nel 1963. La squadra nerazzurra è l’unica italiana ancora in corsa in tutte le competizioni e di conseguenza Palladino dovrà gestire anche la risorse per non spremere troppo i giocatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

