napoli rrahmani e politano dovrebbero tornare a disposizione contro il genoa

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 18. Antonio Conte conta di riavere in campo sia Amir Rrahmani che Matteo Politano, che si stanno riprendendo dagli infortuni. La squadra vuole chiudere bene la settimana e puntare ai tre punti in casa del Genoa.

Il Napoli si sta preparando per la trasferta di sabato alle 18 contro il Genoa in campionato. Antonio Conte dovrebbe recuperare sia Amir Rrahmani, che Matteo Politano per il match. A Sky Sport, l’inviato Massimo Ugolini ha dichiarato sul Napoli: “Bisognerà capire su quale sistema di gioco vorrà puntare Conte, con i due esterni offensivi Giovane e Alisson Santos. Si può anche pensare a un 4-4-2, qualora volesse far giocare insieme Lukaku e Hojlund. Sono sei i sistemi di gioco cambiati da Conte finora. Sia Politano che Rrahmani dovrebbero essere di nuovo a disposizione per il match contro il Genoa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si prepara alla trasferta di Genova con due ritorni importanti.

Il Napoli comunica l’indisponibilità di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nell’ultima partita contro il Sassuolo.

