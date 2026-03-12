Elena la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus Massaggio cardiaco provvidenziale

Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche ha salvato una donna su un autobus eseguendo manovre di rianimazione. L’episodio è avvenuto il 12 marzo ad Ancona, quando la giovane ha applicato le tecniche apprese durante il suo percorso di studi per intervenire in modo tempestivo. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ancona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell'Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione apprese durante il percorso di studi. È accaduto nei giorni scorsi a Milano, dove Elena Grassi, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, è intervenuta su un autobus quando una passeggera è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Un massaggio cardiaco eseguito durante il corso dedicato Il massaggio cardiaco...