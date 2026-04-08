Rosario Guglielmi contro Lucia Ilardo | Non ho mai ricevuto delle scuse sentite

Da quando Lucia Ilardo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ha più volte discusso dell’ex fidanzato, Rosario Guglielmi, e della loro relazione passata. In diverse occasioni, ha fatto riferimento a dettagli personali e a momenti della loro storia, senza però ricevere, finora, scuse sincere o parole di chiarimento da parte sua. La vicenda si concentra sui loro rapporti e le dichiarazioni fatte pubblicamente.

Da quando Lucia Ilardo è approdata al Grande Fratello Vip ha parlato diverse volte dell'ex fidanzato Rosario Guglielmi e della fine della loro relazione. Nei giorni scorsi durante un confessionale ha anche ammesso che spesso sente la sua mancanza, lei dopo la rottura ha provato più volte a convincerlo a darle un'altra possibilità ma lui ha preso le distanze. Ospite nel podcast Lovecast Rosario Guglielmi si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su Lucia Ilardo, rivelando anche cosa lo ha spinto a mettere un punto definitivo. Lucia Ilardo non si è mai scusata con l'ex fidanzato? Le rivelazioni di Rosario Guglielmi La gieffina nella casa più spiata dagli italiani ha fatto sapere il suo ex fidanzato ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto con lei bloccandola ovunque. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Lucia Ilardo si lascia andare a una confessione sul suo ex, Rosario Guglielmi, dicendo che con lui avrebbe potuto costruire una famiglia. - facebook.com facebook