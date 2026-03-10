Rosario Guglielmi ha risposto alla partecipazione di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip. La sua reazione si è manifestata attraverso un commento pubblicato sui social. Non sono stati diffusi altri dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa reazione. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi segue le dinamiche tra i protagonisti del reality.

Lucia Ilardo annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip: ecco come avrebbe reagito l’ex Rosario Guglielmi. Tutti senza dubbio ricorderanno il travagliato percorso di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Temptation Island. I due hanno preso al reality show solo lo scorso anno e il loro viaggio nei sentimenti ha avuto un epilogo del tutto inaspettato, che ha sorpreso il pubblico intero. Pochi giorni dopo la rottura, come se non bastasse, Maria De Filippi ha offerto il trono di Uomini e Donne al giovane uomo, che, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di rimettersi in gioco. Nello studio del dating show, tuttavia, la Ilardo ha fatto sapere di aver avuto un rapporto intimo con il suo ex fidanzato poche ore prima e a quel punto Rosario è stato costretto a rinunciare a sedersi sull’ambita poltrona rossa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lucia Ilardo al GF Vip, come ha reagito l’ex Rosario Guglielmi

Articoli correlati

Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato: la reazione di Lucia IlardoLucia Ilardo torna a parlare dopo Temptation Island e lo fa mettendo ordine in una storia che, fuori dal villaggio, ha continuato a far discutere.

Chi è Lucia Ilardo del GF Vip: età, lavoro, Instagram, Temptation, fidanzatoDopo Temptation Island, approda al Grande Fratello Vip: chi è AGGIORNAMENTO marzo 2026: Lucia Ilardo ha lasciato il reality delle tentazioni mettendo...

Approfondimenti e contenuti su Lucia Ilardo

Temi più discussi: Nuovo flirt e Grande fratello per l'ex Temptation Island: le indiscrezioni; Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato stanno insieme? L’ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio; Grande Fratello incontra Temptation Island: due concorrenti avvistati insieme; Chi è Lucia Ilardo, da Temptation Island al Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Instagram.

Lucia Ilardo al Gf Vip, Marco Raffaelli svela come ha reagito il suo ex Rosario Guglielmi: È scottato perché…Ieri sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa della prossima edizione del Gf Vip condotta da Ilary Bla ... isaechia.it

Lucia Ilardo al GF Vip tra passato e presente: il flirt con Lorenzo Spolverato e il fantasma dell’ex RosarioLucia Ilardo entra nella casa del GF VIP 2026: tra il presunto flirt con Lorenzo Spolverato e i vecchi rancori con l'ex Rosario Guglielmi, ecco cosa aspettarci dalla sua partecipazione nel reality sho ... cosmopolitan.com

Io e Lorenzo ci frequentiamo da ottobre”. È stata proprio Lucia Ilardo a confermare quello che in molti sospettavano, dopo che per giorni erano circolate foto e segnalazioni che la ritraevano spesso insieme a Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fra - facebook.com facebook