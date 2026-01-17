Temptation Island Rosario Guglielmi fidanzato | la reazione di Lucia Ilardo

Lucia Ilardo torna a commentare dopo la partecipazione a Temptation Island, affrontando la vicenda che ha coinvolto anche Rosario Guglielmi e il suo rapporto di coppia. La sua riflessione chiarisce alcuni aspetti e offre una visione più completa di quanto accaduto fuori dal villaggio, contribuendo a fare luce su una situazione che ha suscitato molte discussioni.

Lucia Ilardo torna a parlare dopo Temptation Island e lo fa mettendo ordine in una storia che, fuori dal villaggio, ha continuato a far discutere. Mentre intorno a Rosario Guglielmi circolano voci su una nuova frequentazione, Lucia sceglie una strada diversa. Scopriamo insieme cosa ha raccontato nell’intervista rilasciata a CasaLollo3. Fabrizio Corona cita anche Maria De Filippi nel caso Signorini La nuova vita di Lucia Ilardo dopo Temptation Island. Nell’intervista, Lucia Ilardo racconta di essersi trasferita a Milano da sola, scegliendo di ricominciare lontano da tutto e tutti. È un cambiamento forte, arrivato dopo mesi complicati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato: la reazione di Lucia Ilardo Leggi anche: Temptation Island, Lucia Ilardo sbotta dopo l'intervista di Rosario Guglielmi a Verissimo: "La verità è che..." Leggi anche: Temptation Island, Lucia Ilardo smaschera Rosario Guglielmi: "Ecco la verità! Non era la bellissima storia che dice di avere" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato con l’ex Bonas di Avanti un Altro!; Temptation Island, Rosario Guglielmi volta pagina dopo la fine della storia con Lucia; Temptation Island, Lucia Ilardo commenta la nuova fiamma di Rosario Guglielmi: Ero stranita; Temptation Island, Rosario Guglielmi volta pagina dopo la fine della storia con Lucia. Temptation Island, Lucia Ilardo commenta le foto di Rosario Guglielmi con un’altra ragazza: “Sarei ipocrita se dicessi che…” - ”. isaechia.it

Rosario Guglielmi, da Temptation Island a tronista di Uomini e Donne: il pubblico diviso a metà. Chi è e la relazione con Lucia - Rosario Guglielmi dovrebbe essere ancora protagonista su Canale 5: un salto da un programma all'altro della Fascino sotto il nome di Maria De Filippi. leggo.it

Temptation Island, Lucia Ilardo sbugiarda Rosario Guglielmi: “A Verissimo non ha detto la verità” - Lucia Ilardo, oltre a dire che le ha fatto effetto vedere Rosario con un'altra donna, ha rivelato un aneddoto sull'intervista a Verissimo. mondotv24.it

Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato con l’ex Bonas di Avanti un Altro!

Temptation Island, Simone Margagliotti tenta il ritorno con Sonia Barrile dopo la gravidanza #temptationisland #coppie #gossipitaliano - facebook.com facebook

Temptation Island, Simone Margagliotti vuole tornare con Sonia #temptationisland x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.