Nei panni di una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è la protagonista di ROSA ELETTRICA, eroina per caso al centro del nuovissimo thriller on-the-run targato Sky Original di cui vengono rilasciati oggi il trailer e la locandina. La serie sarà disponibile dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo ( Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus ), la serie – in sei episodi – adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo). Al... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Rosa Elettrica – In fuga con il nemico: ecco il trailer ufficiale della nuova serie sky!

Disponibile il primo teaser trailer di “Rosa elettrica – In fuga con il nemico”, la nuova serie SkyUn folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di ROSA...

Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria...

Si parla di: Rosa elettrica, a maggio la nuova serie con Maria Chiara Giannetta, poliziotta on the road.

Maria Chiara Giannetta è Rosa Elettrica: il brivido della fuga in un’Italia noirIl nuovo thriller adrenalinico di Sky. In fuga con un giovane boss pentito attraverso un'Italia carica di ombre, dovrà scoprire chi l'ha tradita prima che sia troppo tardi ... iodonna.it

Rosa Elettrica: Il trailer ufficiale della nuova serie con Maria Chiara Giannetta in arrivo su Sky e NOWIl thriller on-the-run con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli arriva l'8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: il trailer ufficiale di Rosa Elettrica e tutte le anticipazion ... comingsoon.it