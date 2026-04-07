Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile

Dal 9 al 12 aprile si svolge alla Fiera di Roma la nuova edizione di Romics, il Festival Internazionale dedicato a fumetto, animazione, cinema e videogiochi. L’evento è stato certificato da ISFCERT, l’Istituto che verifica i dati statistici fieristici, e riceve il supporto della Regione Lazio, di Lazio Innova e della Camera di Commercio di Roma. La manifestazione vede la partecipazione di espositori, artisti e aziende provenienti da diversi paesi.

LaFiera di Romaè pronta ad ospitare dal9al12 aprilela36ª edizionediRomics. Il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games è organizzato dallaFiera di RomaeISI.urb. Per quattro giorniRomics, evento imperdibile, trasformeràRomanellacapitale dell’immaginario tra pop culture, innovazione e spazi leggendari. Il programma è ricco di iniziative: ospiti di rilievo internazionale, spazi per il pubblico di ogni età, anteprime esclusive, mostre, eventi speciali ed il celebre cosplay contest. Oltre400saranno gliespositoridi questa grande manifestazione in uno spazio che supera i70.000 mq. Sono previsti eventi in contemporanea che si svolgeranno nei cinque padiglioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,... Sara Pichelli, Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. Romics 2026 dal 9 al 12 aprile alla Fieradi Roma celebra il fumetto, cinema games divertimento puro Temi più discussi: ROMICS Al Via L'edizione 2026 Alla Fiera Di Roma; Romics 2026: programma, date, ospiti, biglietti e info utili sull’edizione di aprile; Torna l’imperdibile appuntamento con fumetto, animazione, cinema e gaming; Torna Romics, Poste Italiane protagonista nel segno di Goldrake. Romics, 31 treni straordinari sabato e domenicaAnche per il 2026 il Regionale di Trenitalia rinnova il proprio impegno nel facilitare la partecipazione degli appassionati di fumetto, animazione, cosplay, cinema e videogiochi al Festival del Fumett ... terzobinario.it Romics 36, il maestro degli effetti visivi Victor Perez è Romics d'Oro alla carrieraNell'ambito della 36ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile, riceverà il Romics d'Oro alla carriera Victor Perez, supervisore degli effetti visivi non solo a Hollywo ... comingsoon.it UN PONTE SOSPESO TRA SOGNO E REALTÀ... FESTIVAL DELL’ORIENTE DI ROMA. Chiudi gli occhi per un istante. Riesci a sentire il profumo delle spezie e il suono dei tamburi lontani Il Festival dell'Oriente sta per tornare a Fiera Roma con decine di - facebook.com facebook