Manuela Arcuri tradita da un'amica | Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto

Manuela Arcuri ha raccontato a Le Iene di essere stata tradita da un’amica durante un suo momento di difficoltà. Dopo aver condiviso con questa persona i suoi segreti e averle chiesto aiuto per la separazione dal marito, ha scoperto che l’amica aveva tentato di avvicinarsi al marito con l’intento di “rubarlo”. La sua testimonianza si è concentrata su questa vicenda di tradimento.

Manuela Arcuri ha dedicato il suo monologo a Le Iene all'amica che l'ha tradita. Dopo averle raccontato i suoi segreti e averle chiesto aiuto nel momento in cui si stava separando dal marito, ha scoperto che ha provato a "rubarle" il marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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