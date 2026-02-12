Cosa rischia l'uomo che per anni ha abusato della figlia minore e l'ha messa incinta nel Bresciano

L’uomo accusato di aver abusato della figlia minore e di averla messa incinta nel Bresiano si trova ora in carcere. Fanpage.it ha parlato con l’avvocato Paolo Di Fresco, che spiega che l’uomo rischia una lunga condanna per violenza sessuale aggravata. La vicenda ha fatto emergere un quadro difficile e inquietante, con la ragazza ancora sotto shock.

Fanpage.it ha chiesto all'avvocato Paolo Di Fresco cosa rischierebbe l'uomo che ha abusato della figlia minore fino a metterla incinta a Brescia e ora in arresto per violenza sessuale aggravata.

