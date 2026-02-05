Violenta lite in strada | due uomini si picchiano con una catena da bici e un bastone di legno

Una violenta lite tra due uomini si è scatenata ieri sera a Sabaudia. I due si sono affrontati in strada, usando una catena da bici e un bastone di legno. La scena è finita con l’intervento immediato dei carabinieri, chiamati dopo una segnalazione al 112. Per ora, non sono ancora chiare le cause dello scontro né se ci siano conseguenze serie per i coinvolti.

Una lite tra due uomini, a Sabaudia, ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Nella serata di ieri, 4 febbraio, i carabinieri della stazione del luogo sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112.Raggiunto il luogo indicato hanno trovato due uomini di 31 e 42.

