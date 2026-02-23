Intervengono per una lite e vengono aggrediti | un arresto e una denuncia

Un episodio di violenza si è verificato quando due agenti sono intervenuti per una lite tra due giovani a Favara. La discussione si è trasformata in un’aggressione, con uno dei coinvolti che ha colpito gli agenti con calci e pugni. Uno dei giovani, di 23 anni, è stato subito arrestato, mentre l’altro, di 20 anni, è stato denunciato. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni nel centro della città.

Il ventitreenne e il ventenne sono stati indagati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il più giovane è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta Poliziotti aggrediti da un ventitreenne e un ventenne di Favara. Il primo è stato arrestato, l'altro invece denunciato alla Procura. È accaduto, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, in piazza San Francesco nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti erano intervenuti per riportare la calma in una lite con una ragazza. I due giovani, sotto effetto di alcol, si sono però scagliati contro di loro. Sono stati indagati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I poliziotti intervengono per una lite, poi vengono aggrediti e minacciatiA Terracina, un uomo ha aggredito e minacciato gli agenti intervenuti per una lite familiare.

Intervengono per una lite familiare e vengono minacciati di morte e aggrediti: denunciato un 28enneDue agenti sono stati aggrediti ieri sera mentre tentavano di sedare una lite in una casa di Milano.

Arrestato dalla polizia uomo pericoloso in stazione a Firenze #arresto #firenze

