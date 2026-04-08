Roma | vandalizzato primo bistrot antimafia assessore Zevi solidarieta’ per atto vandalico

Durante la notte di Pasqua, la vetrata del bistrot Ohana, il primo locale antimafia nell’Infernetto gestito dall’associazione “Noi Antimafia”, è stata danneggiata da un atto vandalico. L’assessore locale ha espresso solidarietà per quanto accaduto, condannando il gesto. Finora non sono state fornite dettagli sulle eventuali indagini o sui responsabili dell’atto. La zona si trova sotto attenzione delle forze dell’ordine per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Durante la notte di Pasqua, si è verificato un grave atto vandalico ai danni della vetrata del bistrot Ohana, il primo bistrot Antimafia situato all’Infernetto, gestito dall’associazione “Noi Antimafia”. In particolare, una delle vetrate è stata danneggiata con un martello, suscitando indignazione e preoccupazione nella comunità locale. La solidarietà dell’assessore Tobia Zevi. In merito all’accaduto, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, ha espresso la sua solidarietà all’associazione “Noi Antimafia”. “Esprimo la mia solidarietà all’associazione ‘Noi Antimafia’ per l’atto vandalico rivolto al bistrot antimafia Ohana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: vandalizzato primo bistrot antimafia, assessore Zevi “solidarieta’ per atto vandalico” Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all’Infernetto, il primo locale Antimafia di RomaDanneggiata la vetrata dell’Ohana, il bistrot antimafia a Infernetto inaugurato nel 2022. Roma: vandalizzato locale antimafia 'Ohana', le immagini della vetrina spaccataLa notte di Pasqua a Roma qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia... Temi più discussi: Ohana all'Infernetto, vandalizzato il primo bistrot antimafia: qui Verdone girò la scena del flipper in Troppo forte; Infernetto, vandalizzato il bistrot antimafia Ohana: colpita una vetrata con un martello; Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistrot Ohana all'Infernetto, il primo locale Antimafia di Roma; Roma: vandalizzato locale antimafia 'Ohana', le immagini della vetrina spaccata. «Ohana» all'Infernetto, vandalizzato il primo bistrot antimafia: qui Verdone girò la scena del flipper in «Troppo forte»La notte di Pasqua qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia della Capitale, all'Infernetto, dell' associazione #Noi. I ... roma.corriere.it Roma, vandalizzato bistrot antimafia Ohana: colpita vetrata con martelloÈ stato vandalizzato il bistrot Ohana, locale all'Infernetto di Roma e gestito dall'associazione antimafia #Noi. In un post social sulla pagina dell'associazione si legge: La notte di Pasqua qualcuno ... tg24.sky.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook