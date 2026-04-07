Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all'Infernetto il primo locale Antimafia di Roma
Nella notte di Pasqua, il bistro Ohana, situato all’Infernetto, è stato danneggiato da un atto vandalico. La vetrata del locale, inaugurato nel 2022, è stata sfondata. Il locale è riconosciuto come il primo bistrot antimafia di Roma e si trova nello stesso quartiere dove si svolse una celebre scena del film di Verdone. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.
Danneggiata la vetrata dell’Ohana, il bistrot antimafia a Infernetto inaugurato nel 2022. Fu il bar della celebre scena del flipper di Verdone in Troppo forte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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