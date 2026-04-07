Nella notte di Pasqua a Roma, un episodio di vandalismo ha danneggiato il locale antimafia

La notte di Pasqua a Roma qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia della capitale, dell’associazione antimafia Noi. I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale. “Inutile dire che non ci lasciamo intimidire da questo vile atto. Andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta”, ha detto Lorenzo Coluzzi, Presidente sezione Giovani Noi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma: vandalizzato locale antimafia 'Ohana', le immagini della vetrina spaccata

Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all’Infernetto, il primo locale Antimafia di RomaDanneggiata la vetrata dell’Ohana, il bistrot antimafia a Infernetto inaugurato nel 2022.

Furto con spaccata in libreria. Calci alla vetrina di "Gelatiamo"Spaccata e furto di vari oggetti in un esercizio commerciale del centro storico, tentativo di "ingresso non autorizzato" in un altro locale.

Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all’Infernetto, il primo locale Antimafia di RomaUno spazio restituito alla comunità grazie a un ambizioso progetto, con il sostegno del Comune di Roma. È questa l'idea di fondo su cui è nato nel 2025 l'Ohana, assegnato all’associazione Noi e al sin ... fanpage.it

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