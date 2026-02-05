Autostrada A1 | tir in fiamme tra Incisa e Firenze sud tratto chiuso nella notte

Un tir ha preso fuoco nella notte sull’autostrada A1, tra Incisa e Firenze sud. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore, creando disagi e rallentamenti ai veicoli in transito. La circolazione sta tornando lentamente alla normalità.

FIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 21.45 di stasera, 4 febbraio 2026 nel tratto autostradale A1 direzione Nord al km 308, fra Incisa e Firenze sud per l'incendio di un mezzo pesante. Sul posto due squadre due autobotti. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento.

