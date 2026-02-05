Un tir ha preso fuoco nella notte sull’autostrada A1, tra Incisa e Firenze sud. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore, creando disagi e rallentamenti ai veicoli in transito. La circolazione sta tornando lentamente alla normalità.

FIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 21.45 di stasera, 4 febbraio 2026 nel tratto autostradale A1 direzione Nord al km 308, fra Incisa e Firenze sud per l'incendio di un mezzo pesante. Sul posto due squadre due autobotti. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento.

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tir in fiamme tra Incisa e Firenze sud, tratto chiuso nella notte

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

