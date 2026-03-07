il liverpool conferma un contratto a lungo termine con ryan gravenberch fino al 2032

Il Liverpool ha annunciato ufficialmente che Ryan Gravenberch ha firmato un contratto a lungo termine con il club fino al 2032. La firma rappresenta un impegno tra il centrocampista e la squadra, con il giocatore che continuerà a vestire la maglia dei Reds nei prossimi anni. La notizia è stata comunicata dalla società attraverso un comunicato ufficiale.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool ha confermato ufficialmente che il centrocampista Ryan Gravenberch ha impegnato il suo futuro a lungo termine con il club, mettendo nero su bianco un nuovo contratto eccezionale. Il nazionale olandese, diventato il cuore pulsante del centrocampo dei Reds, ha firmato il prolungamento sabato ad Anfield, dopo mesi di speculazioni sull'interesse dall'estero. Il Liverpool conferma ufficialmente il nuovo accordo per Ryan Gravenberch. Il club ha annunciato ufficialmente l'accordo, rivelando che Gravenberch ha firmato un prolungamento di sei anni che lo manterrà nel Merseyside fino al giugno 2032.

Liverpool’s Ryan Gravenberch renews his contractLIVERPOOL (ENGLAND) (ITALPRESS) – Ryan Gravenberch signs multi-year contract extension. Liverpool have officially announced the contract extension for the Dutch midfielder, who arrived at Anfield in 2 ... italpress.com

In The Zone: Gravenberch decisivo per la vittoria del LiverpoolDominik Szoboszlai ha segnato il rigore della vittoria, ma in una serata in cui il Liverpool ha lottato duramente per conquistare i tre punti contro l'Inter, è stata la prestazione di Ryan Gravenberch ... it.uefa.com