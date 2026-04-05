Pochi minuti prima dell'inizio della partita a San Siro, il direttore sportivo della Roma ha annunciato il riscatto di Donyell Malen, confermando che l’attaccante resterà a lungo in squadra. Inoltre, è stata confermata la presenza di Gian Piero Gasperini come allenatore della formazione. La decisione di blindare il giocatore e la scelta tecnica sono state comunicate pubblicamente in questa occasione.

Frederic Massara blinda il futuro della Roma a pochi minuti dal kick-off di San Siro, ufficializzando la strategia per il riscatto di Donyell Malen e confermando la fiducia totale in Gian Piero Gasperini. Il Direttore Sportivo giallorosso, intervenuto nel pre-partita del match contro l’ Inter, ha definito il diritto di acquisto dell’attaccante olandese come il pilastro tecnico per le prossime stagioni. «La nostra volontà è trattenere il calciatore nella Capitale a lungo, esercitando l’opzione prevista dagli accordi», ha chiarito il dirigente, sottolineando come l’impatto di Malen sulla Serie A sia stato determinante per mantenere il club in piena corsa Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Massara annuncia il riscatto di Malen: “Resta a lungo”. Gasperini confermato.

Roma-Malen: Il bivio del riscatto tra l’entusiasmo di Gasperini e i conti dell’Aston VillaArrivato quasi in punta di piedi, Donyell Malen ha impiegato pochissimo tempo a ribaltare le gerarchie e le prospettive della Roma.

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