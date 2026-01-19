Roma | controlli al Quarticciolo 4 arresti per spaccio

Nelle ultime 24 ore, la polizia di Stato ha effettuato controlli nel quartiere Quarticciolo di Roma, arrestando quattro persone con l'accusa di spaccio di droga. Gli interventi, condotti dagli agenti della sezione Volanti, hanno riguardato l'area tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola, contribuendo al monitoraggio e alla sicurezza del quartiere.

Nelle ultime 24 ore, gli agenti della sezione Volanti della polizia di Stato hanno arrestato quattro persone per reati legati alla droga al Quarticciolo, un’area compresa tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola. Nel primo intervento, i poliziotti hanno sorpreso un giovane di 28 anni, di origine egiziana e già noto alle forze dell’ordine, mentre prelevava della sostanza stupefacente da un davanzale per poi consegnarla a un cliente. Durante l’operazione, sono state rinvenute e sequestrate circa quindici dosi di crack e cocaina, custodite in un nascondiglio improvvisato. Un secondo intervento ha visto coinvolti due ragazzi di origine tunisina, i quali avevano scelto una cassetta del contatore del gas come deposito per la loro attività illecita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

