Roma | controlli periferia est 7 arresti sequestri di droga e chiusa associazione irregolare

I Carabinieri di Frascati hanno fatto un blitz nella periferia est di Roma. Durante l’operazione hanno arrestato sette persone, sequestrato droga e chiuso un’associazione irregolare. I controlli sono scattati tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Monte Compatri, zone dove si concentra spesso la microcriminalità. La sera di ieri, le forze dell’ordine hanno pattugliato le strade, fermando diversi sospetti e controllando i locali. L’azione mira a ripulire quei quartieri e a mettere fine alle attività illecite.

È stata avviata una nuova maxi operazione di controlli a Roma. I Carabinieri della compagnia di Frascati hanno condotto una serie mirata di controlli nella periferia est della Capitale, con l’obiettivo di prevenire e reprimere la microcriminalità nei quartieri di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Monte Compatri. Particolare attenzione è stata prestata alle fermate della linea “C” della metropolitana situate nel territorio di competenza. Durante queste operazioni, i Carabinieri hanno identificato centinaia di persone in transito dalla periferia verso il centro della città, di cui 33 con precedenti penali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli periferia est, 7 arresti, sequestri di droga e chiusa associazione irregolare Approfondimenti su Roma Controlli Roma: controlli a Ponte di Nona, 3 arresti, 2 denunce e numerosi sequestri di droga Questa notte i Carabinieri di Tivoli hanno intensificato i controlli nell’area di Ponte di Nona a Roma. Controlli dei Carabinieri, denunce, arresti e sequestri di droga Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Controlli Argomenti discussi: Controlli già da due anni alla periferia Est di Napoli; Asse Tor Bella Monaca-Borghesiana-Torre Maura: 12 arresti della Polizia di Stato nella periferia est della Capitale; Roma: controlli alle Torri e alla Borghesiana, 12 arresti; Ispezioni (senza preavviso) ai possessori di animali domestici, la nuova truffa a Roma. Allarme Asl: Non esistono controlli. QUESTURA DI ROMA * : «PERIFERIA EST, LA POLIZIA ARRESTA 10 PERSONE PER SPACCIO, FURTI E VIOLENZA DOMESTICA»ROMA. PERIFERIA EST DELLA CAPITALE: DIECI ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO TRA SPACCIO, FURTI E VIOLENZA DOMESTICA. agenziagiornalisticaopinione.it Metro C, droga e controlli fuori dalle stazioni: sette arrestiMaxi operazione dei militari nelle zone periferiche della Capitale: tra gli arrestati anche un uomo già ai domiciliari. Sequestri di droga nei parcheggi delle fermate della linea C ... romatoday.it #Napoli, anche Di Lorenzo è arrivato a Villa Stuart a Roma per controlli al ginocchio. facebook Corriere dello Sport: " #Roma, #Dybala farà dei controlli: cosa filtra sulle sue condizioni" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.