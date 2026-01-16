Roma | controlli in vari quartieri 9 arresti e droga sequestrata

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Roma hanno effettuato controlli in diversi quartieri della città, arrestando nove persone e sequestrando sostanze stupefacenti. Le operazioni, svolte sotto la supervisione del dipartimento “Criminalità grave e diffusa” della Procura della Repubblica, mirano a contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. Gli interventi proseguiranno per tutta la città con l'obiettivo di rafforzare il contrasto alla criminalità.

Le operazioni antidroga condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Roma continuano senza sosta, sotto la direzione del dipartimento "Criminalità grave e diffusa" della Procura della Repubblica di Roma. Negli ultimi giorni, queste attività hanno portato all'arresto di ben 9 individui accusati di reati legati agli stupefacenti. L'indagine si è svolta in vari quartieri della Capitale, culminando nel sequestro di significative quantità di sostanze illecite, tra cui cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, in particolare panetti contrassegnati dal logo "Gomorra".

