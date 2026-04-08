Roma serpente esotico avvistato in strada | scatta l’allerta in via Pian di Sco

Nella serata di ieri, in via Pian di Sco a Roma, è stato segnalato un avvistamento di un serpente esotico in strada. La segnalazione è stata inoltrata allo sportello di EARTH ODV, un'organizzazione che si occupa di emergenze ambientali e animali. La presenza del serpente è stata documentata e segnalata alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Roma, 8 aprile 2026 – Nella serata di ieri è stato segnalato allo sportello di EARTH ODV l’avvistamento di un serpente esotico in via Pian di Sco, a Roma. L’animale è stato identificato da Mauro Grano, erpetologo collaboratore dell’associazione, come Getula californiae, noto anche come serpente reale della California. Secondo quanto riferito, l’esemplare sarebbe con ogni probabilità sfuggito da un terrario domestico. Al momento, però, non è stato possibile procedere alla cattura. La segnalazione, infatti, è arrivata circa un’ora dopo l’avvistamento e questo ha reso più difficile localizzare il rettile. Dall’associazione arriva comunque un messaggio chiaro per i cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta Frane nella strada Giaggiolo-Pian di Spino, lavori da un milioneSono partiti da alcuni giorni gli attesi lavori di ripristino post-alluvione 2023 dei danni causati dalle frane alla carreggiata lungo la strada... Nuovo Salario, un serpente reale della California si aggira nel quartiere: Non provate a catturarloUn serpente reale della California fra le strade del quartiere del Nuovo Salario. La segnalazione è arrivata martedì sera allo sportello Earth Odv da via Pian di Sco, nel III municipio Montesacro. Un ... romatoday.it Roma brucia ancora. Fiamme da Castel Romano a Nuovo Salario, i canadair si riforniscono al lago di Bracciano (VIDEO)Domenica di fuoco a Roma. Gli incendi si propagano in numerose zone della Capitale e in provincia. Vengono segnalati roghi a Nuovo Salario, La Storta, Finocchio ma anche a Pratica di Mare e Castel ... romatoday.it