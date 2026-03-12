frane nella strada giaggiolo pian di spino lavori da un milione

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di riparazione sulla strada provinciale 102 ‘Giaggiolo-Pian di Spino’ nella val Bidente, a seguito delle frane causate dall’alluvione del 2023. Gli interventi, stimati in un investimento di un milione di euro, riguardano il ripristino della carreggiata danneggiata. Le operazioni di messa in sicurezza sono state avviate per ripristinare la transitabilità della strada.

Sono partiti da alcuni giorni gli attesi lavori di ripristino post-alluvione 2023 dei danni causati dalle frane alla carreggiata lungo la strada provinciale 102 ‘Giaggiolo-Pian di Spino’, in val Bidente. L’intervento è finanziato per un importo complessivo di un milione di euro. I lavori riguardano, nel dettaglio, la sistemazione di due tratti della strada interessati da fenomeni franosi. "Nel primo tratto, compreso tra il km 0+050 e il km 0+140, è prevista la ricostruzione del rilevato stradale – precisa la nota del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena –, sostenuto da una paratia con pali di grande diametro, sormontata da cordolo in cemento armato e completata con l’installazione di guard rail di sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

